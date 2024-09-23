Карпов возмущен влиянием МОК на санкции в отношении российских шахматистов

Международный олимпийский комитет (МОК) не должен вмешиваться в вопрос снятия санкций с российских шахматистов. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) в воскресенье проголосовала против полноценного возвращения россиян и белорусов к международным стартам. FIDE проведет консультации с МОК и Международным паралимпийским комитетом по возможному участию шахматистов обеих стран в командных соревнованиях детей до 12 лет и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

"Ясно, что вмешалась политика, - сказал Карпов. - Я рассчитывал, что от этого безобразия откажутся. МОК с самого начала привязался, это не новость, что [глава организации] Томас Бах проявил инициативу. Хотя какое ему дело до шахмат?"

Российские и белорусские шахматисты продолжат участвовать в индивидуальных соревнованиях под флагом FIDE. Решение о выступлении россиян и белорусов в нейтральном статусе неоднократно продлевалось, сейчас оно действует до 1 января 2025 года.