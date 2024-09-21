Стало известно, когда FIDE может вернуть российских шахматистов к соревнованиям

Международная шахматная федерация (FIDE) рассмотрит вопрос восстановления полномочий Федерации шахмат России (ФШР) и допуска российских и белорусских шахматистов до соревнований 22 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале ФШР.

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«Вопрос восстановления полномочий ФШР и прав российских и белорусских шахматистов будет рассматриваться с 10:00 мск в воскресенье, 22 сентября», — написано в сообщении.

Ранее глава Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение россиян на международные турниры.

«Это возвращение правильно, по жизни правильно. Спорт должен быть вне политики. Будь это любая другая страна — я бы так же выступил», — сказал Тольбаев.

В феврале 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

7 июня 2024 года комиссия по этике FIDE объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.