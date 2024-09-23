Дмитрий Песков заявил о давлении Запада и Украины на страны в ФИДЕ.

22 сентября Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оставила в силе недопуск россиян и белорусов до командных турниров. В личных спортсмены по-прежнему будут выступают только в нейтральном статусе.

«И западники, и Украина действительно оказывают достаточно откровенное и ничем не прикрытое давление на другие страны, которые работают в рамках ФИДЕ. Это не секрет, и все хорошо это знают. К сожалению, ФИДЕ также не свободна от политизации спорта и политизации мира шахмат. Это тоже является фактом, который, к сожалению, приходится признавать», – сказал пресс-секретарь президента РФ и председатель попечительского совета Федерации шахмат России Песков.

Ранее вопрос о полноценном возвращении россиян и белорусов был внесен в повестку конгресса ФИДЕ по предложению Федерации шахмат Киргизии.