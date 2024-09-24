С новым чемпионом мира все ясно? Итоги шахматной Олимпиады

Гукеш был настоящим лидером команды из Индии, а Дин Лижэнь тянул сборную Китая на дно.

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В Будапеште завершилась Всемирная шахматная Олимпиада – традиционно главный командный турнир шахматистов. Увы, в очередной раз надо начинать рассказ о турнире с того, что сборная России из-за санкций не играла. На состоявшемся в Венгрии конгрессе ФИДЕ ставился вопрос, чтобы вернуть россиян и белорусов (в личных турнирах можем играть без флага, а в командных – не можем совсем), но большинство делегатов высказалось за то, чтобы продлить бан этих сборных и лишь рассмотреть возможности для детских коллективов, а также сборных людей с ограниченными возможностями.

За возвращение России и Беларуси высказалось около 20 стран, но при этом многие делегаты просто не стали участвовать в голосовании, преследуя очевидную цель – не рвать денежные бизнес-проекты с щедрыми соседями и при этом не попасть под западные санкции.

Последний раз мужская сборная России принимала участие в подобных соревнованиях в далеком 2018-м. Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Владимир Крамник, Никита Витюгов и Дмитрий Яковенко стали третьими после мощных конкурентов из Китая, который возглавлял нынешний чемпион мира Дин Лижэнь, и американцев с Фабиано Каруаной, Уэсли Со и Хикару Накамурой.

Потом во всемирную пандемию коронавируса команда России дважды выигрывала онлайн-Олимпиаду, но то был экспериментальный турнир с быстрым контролем и смешанными составами – мужчины, женщины, юноши и девушки. Мы и сейчас не сомневаемся в силе отечественных юниоров и прекрасного пола с блистательными Александрой Горячкиной и Екатериной Лагно. Уверен, что если бы женская сборная России сыграла бы на турнире в Будапеште, то боролась бы только за первое место. А как насчет мужской команды, если гипотетически представить, что она бы выступала?

Дмитрий Яковенко завершил карьеру и занимается программированием в Яндексе, Владимир Крамник тоже завершил выступления, хотя поигрывает тренировочные матчи и на этом турнире отлично проявил себя в качестве тренера команды Узбекистана, выигравшей бронзу. Никита Витюгов поменял федерацию и сейчас возглавлял команду Англии. Сергей Карякин стал представителем Крыма в Совете Федераций и играет редко.

Остается только Ян Непомнящий, компанию которому, вероятно, составляла бы молодёжь: чемпион России Владислав Артемьев, вице-чемпион страны Андрей Есипенко, экс-чемпион мира по рапиду Даниил Дубов.

И мне кажется, россиянам в Будапеште пришлось бы непросто на фоне суперсоставов Индии и США, но молодая и амбициозная команда изо всех сил старалась бы показать свои амбиции. Увы, пока мы лишь продолжаем надеяться, что к следующей Олимпиаде 2026 года, которую примет Узбекистан, ситуация для российских сборных станет лучше.

Печально констатировать, что в Будапеште прекрасно сыграли команды с бывшими россиянами в составе. Ведомая Александром Предке (воспитанник тольяттинской шахматной школы) и Алексеем Сараной (в недавнем прошлом – подмосковный шахматист) Сербия разделила второе-шестое места, осталась пятой по дополнительным показателям и при чуть другом раскладе могла легко взять медали. Не относящаяся к числу фаворитов Словения с Владимиром Федосеевым (ещё несколько лет назад он жил в Санкт-Петербурге) и Антоном Демченко (из Новороссийска) показала качественную игру и финишировала девятой. Однако такое уже случалось в других видах спорта, когда переехавший спортсмен начинал блистать за другую команду – про это очень неприятно думать, но в этом нет ничего экстраординарного.

Главными фаворитами Олимпиады были выступавшие в ровном и мощном составе американцы (Фабиано Каруана, Уэсли Со, Леньер Домингес, Левон Аронян, Рэй Робсон), индийцы с претендентом на звание чемпиона мира Гукешем Доммараджу (далее – Рамешбабу Прагнанандха, Арджун Эригайси, Видит Гуджрати и Пентала Харикришна), китайцы с чемпионом мира Дин Лижэнем (ещё Вэй И, Юй Янъи, Бу Сянчжи и Ван Юэ), а также действующие чемпионы 2022 года узбеки (Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Шамсиддин Вахидов и Жахонгир Вахидов).

Команда США долго не могла найти свою игру и в итоге стала второй буквально чудом. Со заявил, что дело в том, что на турнир не приехал Хикару Накамура. Мол, с Хикару мы бы точно всех обыграли. Возможно, но уж очень мощно смотрелась индийская «дрим-тим»! Учитывая, что в женском турнире тоже первенствовали индианки, всё это начинает напоминать доминацию. До советского превосходства родоначальникам шахмат ещё работать и работать, но то, что их первая строчка заслуженна – однозначно.

Претендент на мировую корону Гукеш выбил 9 из 10 на первой доске и показал, что собирается осенью стать самым молодым в истории чемпионом мира. Разрывал свою доску и Эригайси – 10 из 11, и сейчас Арджуна считают чуть ли не фаворитом следующего отборочного цикла. Остальные индийцы тоже финишировали в плюсе. Команда Индии выиграла 10 матчей при одной ничьей, и это при том, что матч с Узбекистаном они тоже могли выиграть, но Эригайси упустил из виду нокаутирующий удар!

Шахматная Олимпиада – 2024.

Итоговое положение команд.

1. Индия – 21 очко

2. США – 17 очков (коэффициент – 395)

3. Узбекистан – 17 очков (коэффициент – 387)

4. Китай – 17 очков (коэффициент – 379,5)

5. Сербия – 17 очков (коэффициент – 360,5)

6. Армения – 17 очков (коэффициент – 335).

В противовес Индии мощный Китай тянул на дно их чемпион мира. Дин Лижэнь выглядел беспомощным, сначала никого не мог обыграть, а потом и вовсе проиграл в матче с Вьетнамом. В итоге не выиграл ни одной партии!

Дисциплина в Китае сурова, и с главного матча Олимпиады с Индией чемпиона мира попросту… сняли! Сразу всплыл в памяти случай, когда ещё до Второй мировой Хосе Рауль Капабланка не стал играть с Александром Алехиным, и взбешённый Сан Саныч показательно разгромил запасного игрока. Гукеш с его индийским спокойствием внешне недовольства не показывал, но партию вёл с напором и этюдно обыграл Вей И.

Шахматная Олимпиада – 2024. Будапешт, Венгрия. Гукеш (Индия) – Вей И (Китай)

Вполне допускаю, что китайские медики в этот момент приводили в порядок отдыхавшего чемпиона мира, и дальше он играл лучше – партии с Абдусатторовым и Каруаной напомнили былого Дина. Но всё равно Китаю для медали этого не хватило – дополнительные показатели оказались на стороне узбекских подопечных Крамника, которые взяли бронзу.

В итоге у Индии очередной большой триумф, и вся страна с нетерпением ждёт победы Гукеша в поединке за мировую корону. Проигравшие американцы же обсуждают состав сборной, размышляя – а не пора ли брать туда главного мирового ньюсмейкера Ханса Ниманна? У китайцев же траур – Дин Лижэнь по мировому онлайн-рейтингу чуть ли не вылетел из мировой двадцатки, а Поднебесная неприятным образом оказалась вне пьедестала.

Нам же остается готовить молодежь (ваш автор много лет работал как с Есипенко, так и с Нестеровым — и мечтает увидеть их в деле) и верить в лучшее будущее. Два года до Олимпиады в Узбекистане пролетят очень быстро.