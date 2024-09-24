Украина попросила МОК не допускать российских детей до шахматных турниров

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины попросил Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать российских детей до турниров под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Заявление приводится на сайте НОК.

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По мнению украинской стороны, текущие обстоятельства не дают никаких оснований для пересмотра ограничений, связанных с шахматными федерациями России и Белоруссии, даже для детей до 12 лет.

«Украина настаивает на том, что национальные сборные России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ и представлять свои страны», — подчеркнуто в сообщении.

22 сентября генассамблея ФИДЕ проголосовала за сохранение ограничений для россиян и белорусов. При этом до международных командных соревнований были допущены дети до 12 лет и лица с ограниченными возможностями.

Российским и белорусским шахматистам с весны 2022 года запрещено выступать под национальными флагами. Они принимают участие в турнирах под флагом ФИДЕ.