Карпов оценил просьбу Украины не допускать российских детей до шахматных турниров

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил просьбу Национального олимпийского комитета (НОК) Украины не допускать российских детей до турниров под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Его цитирует РИА Новости.

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«Конечно, такое обращение НОК Украины ни в коем случае нельзя приветствовать. То, что это полное безобразие по отношению к детям и шахматам, это очевидно», — заявил Карпов и предложил не обращать на это внимания.

22 сентября генассамблея ФИДЕ проголосовала за сохранение ограничений для россиян и белорусов. При этом до международных командных соревнований были допущены дети до 12 лет и лица с ограниченными возможностями. После этого НОК Украины обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вновь отстранить эти категории спортсменов.

Российским и белорусским шахматистам с весны 2022 года запрещено выступать под национальными флагами. Они принимают участие в турнирах под флагом ФИДЕ.