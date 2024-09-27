Делегатам ФИДЕ угрожали из-за голосования по возвращению России на турниры

Главный тренер сборных команд России по шахматам Сергей Яновский заявил, что на принимавших участие в голосовании по вопросу восстановлении прав Федерации шахмат России (ФШР) в Международной федерации шахмат (ФИДЕ) делегатов оказывалось давление. Газета.Ru

«Многие делегаты делились информацией о том, что на них оказывалось колоссальное давление и что в случае поддержки отмены санкций в отношении России данный вопрос будет рассматриваться исключительно в политическом ключе. Дальше им поступали угрозы о том, что у них отберут возможность работать в области шахмат в своих странах», — заявил Яновский. Sports.ru

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта того же года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Решение о выступлении россиян и белорусов под флагом FIDE неоднократно продлевалось, сейчас оно действует до 1 января 2025 года. ТАСС