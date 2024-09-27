Карякин: украинцы теряют адекватность, когда слышат слово «Россия»

Сергей Карякин: «Украинцы, когда слышат слово «Россия», моментально теряют адекватность»
Сергей Карякин заявил, что украинцы теряют адекватность, слыша слово «Россия».
«Украинцы, когда слышат слово «Россия», моментально теряют адекватность. Что-либо серьезное с ними обсуждать бессмысленно. Понятно, что в мировых шахматах нас не ждут, учитывая давление украинцев на ФИДЕ», – сказал российский гроссмейстер.
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Сергей Карякин: «Украинцы, когда слышат слово «Россия», моментально теряют адекватность»
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