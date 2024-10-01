Опубликован обновленный рейтинг ФИДЕ

Обновлённый рейтинг ФИДЕ: Ян Непомнящий — на девятом месте, лидирует Магнус Карлсен
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает девятую строчку в обновлённом рейтинге ФИДЕ по состоянию на 1 октября. Лидером классификации является 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.
Рейтинг ФИДЕ на октябрь 2024 года:
1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2831 балл.
2. Хикару Накамура (США) — 2802.
3. Арджун Эригайси (Индия) — 2797.
4. Фабиано Каруана (США) — 2796.
5. Гукеш Доммараджу (Индия) — 2794.
6. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 2783.
7. Алиреза Фируджа (Франция) — 2767.
8. Вэй И (Китай) — 2763.
9. Ян Непомнящий (Россия) — 2755.
10. Уэсли Со (США) — 2751…
30. Владислав Артемьев (Россия) — 2701…
37. Даниил Дубов (Россия) — 2693…
40. Александр Грищук (Россия) — 2689…
45. Евгений Томашевский (Россия) — 2681…
49. Андрей Есипенко (Россия) — 2677.