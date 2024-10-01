Ян Непомнящий высказался о проблеме читерства в шахматах.

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– Илья Левитов, комментируя ваши последние успехи, написал: «Когда античитинг работает, в финалах играют Карлсен, Аронян, Грищук, Фируджа, Непомнящий и так далее. А бывают турниры чудес, и ты видишь других героев. И играют они как-то чудесно, и все варианты складываются. Это не значит, что какой-нибудь молодой талант не может обыграть Грищука. Могут и обыгрывают. Но мы их знаем – это сильные шахматисты, которые доказывают свой уровень в живых турнирах». Согласны с этой точкой зрения?

– Это большая тема для спекуляций, как в общепринятом выражении: стакан наполовину пуст или наполовину полон. В онлайн-шахматах действительно порой смущает, когда ты без шансов проигрываешь тому или иному международному мастеру.

Но с другой стороны, в интернете пока все-таки ничего сверхсерьезного и не разыгрывается. А вот уверенности, что этого (читерства) не происходит при игре за доской офлайн, со временем все меньше и меньше, – сказал российский гроссмейстер.