10 гроссмейстеров топ-уровня примут участие в турнире в Югре в 2025 году

Участие в новом шахматном турнире в Ханты-Мансийске Ugra Grand Prix в июле 2025 года примут 10 российских и иностранных гроссмейстеров, имеющих рейтинг не ниже 2 700 баллов. В ходе мероприятия также ожидаются фестиваль и мастер-классы по игре в шахматы от топовых игроков, а также сеанс одновременной игры, сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности директора Югорской шахматной академии Александр Пархоменко.

Аналогичные соревнования в настоящее время проводятся в Вейк-ан-Зее (Нидерланды), Линаресе (Испания) и Дортмунде (Германия).

"В июле 2025 года в Югре планируется впервые провести новый шахматный турнир - Ugra Grand Prix, который является прямым наследником исторического соревнования имени Анатолия Карпова, ранее проводимого в поселке Пойковский Ханты-Мансийского автономного округа. В нем примут участие 10 российских и иностранных гроссмейстеров, имеющих рейтинг не ниже 2 700 баллов. Они проведут девять партий по круговой системе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, турнир состоится в Ханты-Мансийске в шахматной академии Югры. На даты его проведения приходится Международный день шахмат. Планируется, что 20 июля в столице Югры состоятся фестиваль шахматного спорта: мастер-классы от международных гроссмейстеров и сеанс одновременной игры, в которых смогут принять участие дети из малых городов и сельских поселений автономного округа.