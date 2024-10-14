Бывший украинский шахматист был отстранен от соревнований из-за телефона

Румынский гроссмейстер Кирилл Шевченко, ранее представлявший Украину, был отстранён от командного чемпионата Испании из-за использования телефона во время соревнований. Об этом сообщает Chess.com.

Регулярное отсутствие Шевченко у доски вызвало подозрения у организаторов. В туалете был найден заблокированный телефон, и арбитры заявили о связи телефона с Шевченко. Один из организаторов увидел, как Шевченко зашёл в отдельную кабинку, после чего нашёл там мобильный телефон с рукописной запиской:

«Не трогай! Этот телефон оставили, чтобы владелец мог ответить на него ночью!»

Арбитры сравнили записку с почерком Шевченко и обнаружили сходство в чернилах и почерке. Они также отметили, что часовой пояс телефона на один час опережает часовой пояс Испании — это может указывать на часовой пояс Румынии. Сам шахматист все обвинения опроверг.