Шахматиста отстранили за дебош после матча

17-летнего шахматиста отстранили от чемпионата США за то, что он ударил женщину-видеооператора после проигрыша
17-летний шахматист Кристофер Ю был отстранен от чемпионата США за дебош.
После поражения от Фабиано Каруаны Ю скомкал свой протокол, а затем выбежал из зала и ударил женщину-видеооператора в спину. Организаторы чемпионата вызвали полицию.
Согласно регламенту ФИДЕ, после исключения Ю из турнира его результаты были аннулированы. Позже ему было предъявлено обвинение в нападении на женщину.
Шахматисту запретили посещать шахматный клуб Сент-Луиса. Ю принес публичные извинения в соцсети.
«Мне очень жаль, что я ударил видеографа. Я был расстроен, проиграв партию Каруане, и вышел из себя. Это не оправдание, я знаю. Я сожалею, что так поступил. Это была серьезная ошибка. Каждый день мне хочется вернуться в прошлое и все исправить, но я не могу. Надеюсь, что с видеографом все в порядке. Я знаю, что поступать так, как я поступил, недопустимо. Я принимаю последствия своих действий», – говорится в заявлении шахматиста.
Ю получил звание гроссмейстера в 14 лет, его текущий рейтинг – 2590. Он входил в топ-20 юниоров мира, а также обыгрывал Уэсли Со на чемпионате США.
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17-летнего шахматиста отстранили от чемпионата США за то, что он ударил женщину-видеооператора после проигрыша