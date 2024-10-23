Гребнев рассказал, как чувствует себя в игре против опытных гроссмейстеров

Победитель юниорского чемпионата Азии по шахматам Алексей Гребнев хорошо себя чувствует в партиях против опытных и титулованных гроссмейстеров. Об этом он рассказал ТАСС.

В этом году 18-летний Гребнев получил звание международного гроссмейстера.

"Наверное, Суперфинал чемпионата России - это самый представительный турнир, в котором я принимал участие в этом году, и считаю, что сыграл неплохо, никому не проиграл, хотя мог рассчитывать на большее. Тяжелее всего мне было играть против Даниила Дубова и Александра Грищука, с ними у меня были черные фигуры. В сложных позициях они очень сильно играют, и этому стоит у них поучиться. Я хорошо чувствую себя в партиях против сильных, титулованных гроссмейстеров, всегда интересно с ними сыграть и проверить свои силы", - сказал Гребнев.

Также он отметил, что турнир стал более престижным после того, как пяти лучшим игрокам стали давать право на участие в Кубке мира.

"Конечно, турнир стал статуснее после того, как на нем стали разыгрываться путевки на Кубок мира. Для некоторых шахматистов возможность отобраться стала главной мотивацией. У меня остался неприятный осадок от того, что я не попал на Кубок мира, я занял шестое место, но винить в этом могу только себя", - добавил собеседник агентства.

Суперфинал чемпионата России проходил в Барнауле с 16 по 28 августа.