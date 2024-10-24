Шахматист Гребнев считает острой проблему жульничества в онлайн-турнирах

Проблема жульничества больше проявляется в онлайн-турнирах по шахматам, нежели в офлайн-соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал победитель юниорского чемпионата Азии Алексей Гребнев.

Ранее гроссмейстера Кирилла Шевченко уличили в жульничестве и дисквалифицировали с командного чемпионата Испании. Шахматиста заподозрили в нечестной игре во время партии против испанца Франсиско Вальехо. Игрок слишком часто отходил в туалет, где на долгое время закрывался в одной и той же кабинке. Впоследствии судьи обнаружили там мобильный телефон.