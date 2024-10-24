Шахматист Гребнев считает острой проблему жульничества в онлайн-турнирах
Проблема жульничества больше проявляется в онлайн-турнирах по шахматам, нежели в офлайн-соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал победитель юниорского чемпионата Азии Алексей Гребнев.
Ранее гроссмейстера Кирилла Шевченко уличили в жульничестве и дисквалифицировали с командного чемпионата Испании. Шахматиста заподозрили в нечестной игре во время партии против испанца Франсиско Вальехо. Игрок слишком часто отходил в туалет, где на долгое время закрывался в одной и той же кабинке. Впоследствии судьи обнаружили там мобильный телефон.
"Очень жаль, что это произошло, потому что такие ситуации отбрасывают тень на наш вид спорта. Проблема жульничества больше стоит в онлайн-шахматах, именно поэтому я редко играю в интернете. В "живых" шахматах такие ситуации случаются редко, лично у меня практически никогда не возникают сомнения в честности соперника за доской. Проблема очень серьезная, но я, если честно, не знаю, как решить ее в онлайн-турнирах, а в офлайн, как я уже говорил, это случается нечасто", - сказал Гребнев.