Оппозиционные партии в Грузии отказались признать итоги парламентских выборов

На прошедших в субботу, 26 октября, парламентских выборах в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". По предварительным данным ЦИК, она набрала почти 53 процента голосов. Однако оппозиционные партии отказались признавать итоги голосования.

Глава "Единого национального движения" Тинатин Бокучава заявила от имени обединения "Единство - Национальное движение", в которое также входят партии "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия", что они не собираются признавать итоги выборов. Она назвала их "украденными" у оппозиции. Интересно, как будут выкручиваться представители стран ЕС, которые накануне хвалили организацию выборов, ведь европейские лидеры открыто поддерживают оппозицию и рассчитывали на ее победу.

Аналогичным образом высказался один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия. Более того, прошедшие выборы он назвал "конституционным переворотом".

Один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия. Фото: REUTERS

Ещё одной партией, которая отказалась признавать итоги голосования стала "За Грузию" бывшего премьера Георгия Гахарии.

И если "Сильная Грузия", ещё одна сила, прошедшая в парламент, предложила бороться с итоговыми результатами с помощью законных средств, таких как жалобы в ЦИК, остальные оппозиционные партии намерены организовать акции протеста.

Стоит отметить, что журналисты, в основном из других стран, приехавшие в Грузию для освещения выборов, ожидали, что протесты начнутся еще в субботу. Десятки представителей СМИ, в том числе корреспондент "Российской газеты", до позднего вечера дежурили возле здания парламента, где оппозиция обычно устраивает свои митинги. Однако накануне так ничего и не произошло. То ли оппозиция пыталась осмыслить итоги, объявленные ЦИК, ведь некоторые экзит-поллы пророчили ей победу, то ли не захотели мерзнуть (накануне вечером в Тбилиси было довольно холодно).