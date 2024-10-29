Каспаров* снова взялся за шахматы. Молодые американцы его уничтожат?

В США проходит представительный турнир по шахматам Фишера. 13-го чемпиона мира ждёт битва с Хикару Накамурой и не только.

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Гарри Каспаров внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В понедельник, 28 октября, за океаном стартовал представительный турнир по шахматам Фишера, в котором в полном составе сыграет вся американская сборная (Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Уэсли Со, Левон Аронян, Леньер Домингес) с её ближайшим резервом в лице Сэма Шенкленда, Самуэля Севяна, Рэя Робсона и Григория Опарина (бывший москвич и ученик популярного российского комментатора и гроссмейстера Сергея Шипова уехал в Штаты на учёбу и ныне выступает под звёздно-полосатым флагом).

Изюминкой турнира станет выступление 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова*, который любит играть именно в соревнованиях по правилам одного из своих великих предшественников. Сам он в интервью признавал, что в классических шахматах ему сейчас трудно состязаться в дебютных познаниях с ведущими гроссмейстерами, а по правилам Фишера играть куда комфортнее. И действительно — порой экс-чемпион выступал на подобных турнирах очень прилично: давал молодёжи показательные уроки мастерства и как-то даже занял пятое место. Каким был 13-й чемпион мира по шахматам?

Гарри Каспаров* объявил о завершении карьеры уже почти 20 лет назад, после победы в супертурнире в Линаресе в 2005 году, но часто принимает участие именно в Champions Showdown – любимом показательном мероприятии главного покровителя американских шахмат миллиардера Рекса Синкфилда. В разные годы форматы были разными – и матчи, и другие системы розыгрыша, а сейчас же фактически разыгрывается чемпионат США по шахматам Фишера при участии действующего чемпиона мира Хикару Накамуры.

Что такое шахматы Фишера и почему они популярны?

От обычных шахмат они отличаются лишь тем, что перед началом игры в первом и восьмом ряду доски фигуры расставляются случайным образом (зеркально для белых и чёрных), а пешечная структура остается неизменной. Единственное условие: ладьи располагаются по разные стороны от короля – сохраняется возможность рокировки в обе стороны. И, разумеется, слоны в армии шахматных фигур одного цвета должны быть разнопольными.

При таких условиях возможны аж 960 вариантов начальной позиции – огромное множество, что не позволяет игрокам зазубривать начальные ходы, проанализированные компьютером. Кстати, на Западе закрепилось название Chess-960, потому что, например, в США имя Фишера предпочитают не упоминать. Уже покойный чемпион там считается экстремистом и террористом, потому что через 20 лет после завершения карьеры он в 1992 году в обход американских санкций сыграл матч-реванш против Бориса Спасского в Югославии. А потом скрывался от американской юстиции, приветствовал жуткую атаку на башни-близнецы, по запросу США был арестован в Японии и чудом не получил пожизненный срок – его удалось вызволить исландским друзьям. Один из самых неоднозначных чемпионов мира в итоге и завершил свой жизненный путь в далёкой Исландии, где выиграл чемпионский матч всей своей жизни у представителя СССР.

Известно, что Роберт Фишер впервые представил широкой публике свои шахматы под названием «Фишер-Рандом» на пресс-конференции 19 июня 1996 года в Буэнос-Айресе, хотя начал разрабатывать их несколькими годами ранее. Живя в 1990-е в Венгрии, он сыграл в них немало тренировочных партий против легендарных сестер Полгар – благодаря такому спаррингу с легендой Жужа стала чемпионкой мира, а Юдит вообще вошла в мужскую десятку по рейтингу. В нашей же стране всё-таки принято: кто изобрел – того и помнят! Поэтому в России альтернативные шахматы называют по имени Бобби.

Сперва профессионалы и публика встретили новые шахматы весьма холодно. Однако потом стали очевидны их несомненные плюсы: это настоящие шахматы, но без изнурительной домашней подготовки и анализа дебютов на компьютере с последующим заучиванием и воспроизведением многоходовых вариантов. А сильный спортсмен с прекрасным расчётом вариантов и блестящим пониманием игры в шахматах Фишера всё равно остаётся сильным!

Но спонсоров, которые бы популяризировали шахматы-960 и обеспечивали участникам солидные призовые, категорически не хватало. Лишь в 2001 году организаторы из немецкого Майнца делают первую попытку – чемпионат мира 2001 года выигрывает венгерский гроссмейстер Петер Леко. Потом в этих турнирах побеждали россиянин Петр Свидлер и ныне представляющий США армянский гроссмейстер Левон Аронян. Последний турнир 2009 года в рамках инициативы Майнца выиграл совсем ещё юный Хикару Накамура, но, увы, затем немецкие турниры прервались.

В 2019 году попытку воскресить шахматы Фишера предприняла уже ФИДЕ при поддержке действующего на тот момент чемпиона мира Магнуса Карлсена – тот годом ранее провёл матч против Накамуры в Chess-960 и выиграл. Однако с триумфом завершить полноценный чемпионат мира при всех сильнейших, несмотря на моральную победу над чемпионом 2009 года, Магнусу не удалось – он разгромно проиграл финальный матч Уэсли Со.

Затем в дело вмешалась всемирная пандемия коронавируса, и повторный чемпионат ФИДЕ состоялся лишь в 2022-м. Турниру предшествовал демократический отбор в интернете среди всех желающих. И вновь Магнусу Карлсену не удалось стать первым – он проиграл в полуфинале своему принципиальному сопернику россиянину Яну Непомнящему. Увы, вершина не покорилась и Яну – в финале он уступил Хикару Накамуре.

Сейчас Карлсен готовит новый чемпионат мира – уж очень хочется ему победить! И это способствует повышению популярности шахмат Фишера в мире. А пока норвежец ищет деньги и спонсоров, американцы проводят проверку боем. И это тоже невероятно интересное сражение.