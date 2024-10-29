Самый юный гроссмейстер в истории России рассказал о своих тренировках

Российский шахматист Иван Землянский тренируется по 8-10 часов в день. Об этом он рассказал ТАСС.

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Землянскому 14 лет. Он получил звание международного гроссмейстера в мае после выступления на турнире в ОАЭ, когда ему было 13 лет. Шахматист стал самым молодым россиянином, получившим данное звание.

"Я тренируюсь по 8-10 часов в день. У меня практически не бывает выходных. Помимо шахмат, какое-то время я уделяю урокам в школе. Люблю играть в футбол и настольный теннис", - отметил Землянский.

Также он рассказал о своих тренерах. "Я работаю с 2019 года с Ярославом Александровичем Призантом, продолжаю с ним работать по сей день. Еще я недавно начал заниматься с Александром Владимировичем Рязанцевым (тренером сборной России - прим. ТАСС)", - добавил собеседник агентства.