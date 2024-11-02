Супершахматист в одиночку обыграл весь мир

Вот что бывает, когда любители пытаются справиться с гроссмейстером.

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В октябре в шахматном мире происходило знаменательное событие: на протяжении всего месяца на одном из крупнейших порталов проходила консультационная партия, в рамках которой 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд в одиночку сражался против всего остального мира. Любой желающий мог участвовать в поединке против одного из величайших шахматистов в истории – ходы «сборной мира» определялись голосованием.

Прогнозы на поединок были противоречивыми, с учётом того, что шахматы – игра аналитически ничейная, а у пользователей под рукой были всевозможные девайсы, начиная от простых приложений на телефонах, которые в наши дни играют не хуже именитых чемпионов, до достаточно мощных компьютеров. Но итог оказался просто поразительным – Ананд разгромил команду мира, поставив ей натуральный мат в 24 хода! Как же это случилось?

Напряжённая битва против всего мира

В истории уже случались партии чемпионов против всей планеты или хотя бы отдельно взятой страны – такие играли Анатолий Карпов, Гарри Каспаров* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) и Магнус Карлсен. Однако поединок Ананда был посвящён 25-летию с того момента, как состоялся самый грандиозный из всех этих матчей.

В 1999 году действующий на тот момент чемпион мира Гарри Каспаров* объявил, что сыграет выставочную партию против шахматистов всего мира через новую, но бурно развивавшуюся в те годы всемирную паутину – Интернет. В конце 90-х эта технология была не столь популярна, но всё равно к игре приступили более 50 тысяч человек из более чем 75 стран.

Компьютерные движки в то время были не столь сильны и стояли далеко не на каждом компьютере. Однако Каспаров* победил мир лишь после четырёх месяцев игры и 62 ходов, мобилизовав все силы и своих тренеров! Оказалось, что его соперники в большинстве своём были шахматистами искушёнными, и если они сами не могли выбрать хороший ход, то обращали своё внимание на рекомендации группы экспертов (в которую входили будущие звёзды: Этьен Бакро (Франция), Ирина Круш (США) и Элизабет Петц (Германия)) или внимательно изучали сообщения от лидеров мнений на форуме матча.

Позже Каспаров* назвал эту партию «величайшей в истории человечества» и написал о ней целую книгу! Долгое время борьба шла на равных, но на 54-м ходу команда мира допустила досадный промах. Может быть, сказалась слабая скоординированность команды, а может, повлияло то, что тогда даже самые мощные движки совершенно не понимали ферзевых окончаний.

Любители не справились с гроссмейстером

А в нашем 2024 году команда сборной мира со всеми имеющимися у неё техническими возможностями натурально села в лужу! К игре с Анандом приступили миллионы пользователей по всей планете, причём многие из них, вероятно, были довольно слабыми игроками. Поэтому, пока начало партии разыгрывалось по дебютной базе, позиция чёрных была ещё вполне приемлемой. А когда началась самостоятельная игра, индийский экс-чемпион мира буквально в несколько ходов получил выигранную позицию.

В критический момент, возникший уже на 14-м ходу, сборная мира ещё могла упорно защищаться, прикрыв своего короля, однако вместо этого большинство пользователей голосования приняли простое решение забрать «отравленную» пешку, хотя любому квалифицированному шахматисту было совершенно очевидно, что это приведёт к проигрышу! В результате Ананд красиво пожертвовал ладью и буквально расправился с чёрным королём!

Настоящий разгром! Но на родине индийского гроссмейстера уже требуют реванша – если молодой претендент из Индии Гукеш Доммараджу в ноябре-декабре победит чемпиона мира Дин Лижэня из Китая, то его будут просить сыграть аналогичный поединок в ранге нового шахматного короля.

* — Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.