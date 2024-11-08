Александра Горячкина выиграла второй этап Гран-при ФИДЕ

Российская шахматистка Александра Горячкина стала сильнейшей по итогам второго этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в казахстанском Шымкенте.

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В 9-м туре соревнований гроссмейстер Горячкина сыграла вничью чёрными фигурами с болгаркой Нургюл Салимовой. Россиянке удалось набрать семь очков.

Отметим, что Гран-при ФИДЕ входит в цикл женского чемпионата мира: две лучшие участницы по итогам серии выходят в Турнир претенденток 2026 года. Ранее по этим же правилам и Лагно, и Горячкина, ставшие победительницей и вторым призёром серии Гран-при ФИДЕ — 2022-2023, получили путёвки на Турнир претенденток 2024 года.