Главная шахматная битва 2024 года. Что нужно знать о матче Дин Лижэня и Гукеша

Сможет ли индийский вундеркинд отобрать титул у сломленного чемпиона?

В субботу, 23 ноября, в Сингапуре стартует главное событие 2024 года в шахматах – матч за звание чемпиона мира. В последние годы мы привыкли к тому, что за шахматную корону бьётся Ян Непомнящий. Увы, в этот раз соревнования пройдут без российского гроссмейстера.

Тем не менее битва между Дин Лижэнем (Китай) и Гукешем Доммараджу (Индия) будет интересной. Собрали для вас всё самое важное о матче.

Кто такой Дин Лижэнь?

Дин Лижэнь – 32-летний гроссмейстер из Китая, действующий чемпион мира. Сейчас шахматист занимает очень скромное для чемпиона 23-е место в мировом рейтинге. Однако не так давно он выглядел намного лучше: его наивысшей позицией в списке ФИДЕ было второе место в 2022-м.

Лижэнь неоднократно завоёвывал различные трофеи: он трижды побеждал в чемпионате Китая (2009, 2011, 2012), выигрывал командный чемпионат мира и шахматную Олимпиаду вместе со сборной. В 2023 году Дин одолел Яна Непомнящего на тай-брейке в матче за звание чемпиона мира, став первым китайским гроссмейстером, кому покорился мужской титул.

Ещё год назад Лижэнь считался сильнейшим гроссмейстером Китая и одним из лучших во всём мире, однако после победы в матче за шахматную корону у гроссмейстера возникли психологические проблемы. Дин не играл более полугода, а вернувшись за доску, показывал невыразительные результаты. Лижэня даже окрестили сломленным чемпионом.

Кто такой Гукеш Доммараджу?

Гукеш Доммараджу – 18-летний индийский гроссмейстер, пятый номер мирового рейтинга, победитель недавнего турнира претендентов и тот, кто попытается отобрать титул у действующего чемпиона.

Индийский шахматист приковывал к себе внимание с юных лет. Уже в 12 лет 7 месяцев вундеркинд получил звание гроссмейстера, став третьим самым молодым спортсменом, кому удавалось подобное.

Позднее Гукеш побил ещё несколько возрастных рекордов. В 16 лет он стал самым юным, кто обыграл Магнуса Карлсена как чемпиона мира. В 17 лет Доммараджу достиг рейтинга 2750, что ранее не удавалось столь молодым игрокам. Тогда же Гукеш превзошёл рекорд Виши Ананда, прервав его 37-летнее нахождение в статусе лучшего шахматиста Индии.

На счету Доммараджу есть титул чемпиона Индии и бронза шахматной Олимпиады в составе сборной. В 2024 году 17-летний Гукеш одержал победу на турнире претендентов с очередным возрастным рекордом. Для молодого гроссмейстера поединок за титул в Сингапуре будет первым в карьере.

Когда и где пройдёт матч Лижэнь — Доммараджу?

Матч за звание чемпиона мира – 2024 пройдёт в Сингапуре с 23 ноября по 14 декабря. Место проведения было определено в начале июля. Помимо Сингапура, на турнир претендовали два индийских города: Нью-Дели и Ченнаи.

«Мы рады, что впервые в истории ФИДЕ матч на первенство мира пройдёт в Сингапуре. Сингапур не только является одним из самых знаковых мировых туристических и деловых центров, но и процветающим шахматным центром c большими амбициями и талантом», – пояснил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Расписание матча за титул чемпиона мира

Матч за звание чемпиона мира по шахматам – 2024 официально стартует 23 ноября. Именно в этот день в Сингапуре пройдёт церемония открытия турнира. Правда, первая партия состоится лишь 25 ноября. Всего запланировано 14 игровых дней и пять выходных.

Заключительная, 14-я партия состоится 12 декабря. 13 декабря в расписании матча стоит тай-брейк, если к этому моменту счёт у гроссмейстеров будет равным. 14 декабря же запланирована церемония закрытия турнира.

Расписание матча за титул чемпиона мира по шахматам — 2024

25 ноября – первая партия; 26 ноября – вторая партия; 27 ноября – третья партия;

29 ноября – четвёртая партия; 30 ноября – пятая партия; 1 декабря – шестая партия;

3 декабря – седьмая партия; 4 декабря – восьмая партия; 5 декабря – девятая партия;

7 декабря – 10-я партия; 8 декабря – 11-я партия; 9 декабря – 12-я партия;

11 декабря – 13-я партия; 12 декабря – 14-я партия; 13 декабря – тай-брейк.

Новые правила тай-брейка

В матче за звание чемпиона мира по шахматам – 2024 будут обновлённые правила тай-брейка – серии укороченных партий при равном счёте.

В битве за шахматную корону – 2023 было четыре партии в рапид с контролем 25 минут + 10 секунд за каждый ход. Дальше две партии в блиц с контролем 5+3, потом – ещё две с теми же правилами при ничьей. Следом – одна с контролем 3+2. В случае равного счёта и в этой партии соперники меняют цвета и играют до тех пор, пока не будет определён победитель.

В этот раз будет четыре партии в рапид с контролем 15 минут + 10 секунд за каждый ход. В случае равного счёта шахматисты сыграют ещё две с контролем 10+5 за каждый ход. Дальше запланированы две партии в блиц 3+2, следом – одна с контролем 3+2 и жеребьёвкой. Если и тогда счёт на табло будет равным, то соперники играют со сменой цвета и контролем 3+2 до первой победы.

Призовые на матч за шахматную корону — 2024

В этом году и правила распределения призовых будут новые. Во многом выигрыш будет зависеть от результата матча.

Общий призовой фонд составит $ 2,5 млн. Если матч закончится в течение 14 поединков, то каждый участник получит по $ 200 тыс. за каждую выигранную партию. Оставшиеся деньги будут поделены поровну. Если же судьба титула будет решена на тай-брейке, то победитель заберёт $ 1,3 млн, а вице-чемпион – на $ 100 тыс. меньше.

Статистика личных встреч

Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу играли между собой всего четыре раза. В двух поединках в классических шахматах сильнее был китаец. Что интересно, обе встречи прошли на Tata Steel Masters, правда, с разницей в год.

В быстрых шахматах преимущество на стороне Доммараджу. Один раз соперники сыграли вничью, а один раз победу одержал Гукеш.

Гроссмейстеры могли сразиться на шахматной Олимпиаде – 2024, но тогда Лижэнь воспользовался правом замены и пропустил игру.

Кто фаворит матча за звание чемпиона мира — 2024?

Каждый из участников матча за шахматную корону признавался, что не видит себя фаворитом поединка.

«В целом я не верю в прогнозы и в то, кто является фаворитом. Я просто думаю, что тот, кто каждый день будет проявлять себя лучше, в конечном итоге победит. Я просто сосредоточен на процессе и стараюсь каждый день находиться в лучшей форме», – сказал Гукеш в интервью ФИДЕ.

«Очевидно, что я буду аутсайдером в этом матче. Надеюсь, что смогу стать совершенно другим игроком и хотя бы дать ему бой, чтобы замедлить его темп… чтобы у меня было несколько шансов на победу», – пояснил Лижэнь в интервью Take Take Take.

Другие гроссмейстеры же делают более смелые прогнозы. Например, лидер рейтинга ФИДЕ Магнус Карлсен отдал своё предпочтение Доммараджу.

«Очевидно, что Гукеш — явный фаворит. Это один из тех матчей, в котором, если Гукеш ударит первым, он выиграет без каких-либо проблем. Но чем дольше игра будет идти без побед, тем лучше для Дина. У него есть способности, но у него нет уверенности. Всё, что может потенциально придать ему эту уверенность, может помочь ему выиграть этот матч», – поделился мнением с ChessBase India Магнус.

На Гукеша также ставят Ян Непомнящий, Александр Грищук, Видит Гуджрати, Сергей Карякин. Предпочтение Лижэню из топов отдаёт лишь Фабиано Каруана.