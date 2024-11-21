Тренер сборных России по шахматам: Дин Лижэнь может преподнести сюрприз

Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь обладает фантастическим везением и может преподнести сюрпризы индийцу Доммараджу Гукешу в матче за мировую шахматную корону. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборных России по шахматам Сергей Яновский.

"После Всемирной шахматной олимпиады многие специалисты стали считать Гукеша безоговорочным фаворитом, но я бы воздержался от каких-либо прогнозов. Говорят, что у Дин Лижэня было много сложностей, но он обладает фантастическим везением, что проявилось во время его пути к званию чемпиона мира. Он попал на турнир претендентов после дисквалификации Сергея Карякина, потом с трудом занял второе место, вырвав его в последнем туре. Затем Магнус Карлсен, будучи чемпионом мира, отказался защищать свой титул, и Дин Лижэнь стал участником матча за мировую шахматную корону", - сказал Яновский.

"Там наш шахматист Ян Непомнящий имел огромное преимущество, но ему чуть-чуть не хватило до победы. При таком фантастическом везении не стоит сбрасывать Дин Лижэня со счетов, несмотря на то, что он сдал свои позиции в мировом рейтинге. Он еще может преподнести сюрприз", - добавил собеседник агентства.

Матч за мировую шахматную корону пройдет в Сингапуре, он начнется 25 ноября. Встреча будет состоять из 14 партий. Если по их итогу счет будет равным, то шахматисты сыграют тай-брейк.