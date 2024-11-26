Закончилась вторая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам

Завершилась шахматная партия матча за звание чемпиона мира, который начался вчера, 25 ноября, в Сингапуре. Шахматную корону разыгрывают индийский гроссмейстер, победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу и прошлогодний чемпион китаец Дин Лижэнь.

Вторая партия закончилась ничьей. Напомним, первую партию выиграл действующий чемпион мира Лижэнь после 42-го хода. Счёт — 1,5 — 0,5 в пользу китайца.

Матч между Доммараджу и Лижэнем — первый за 138 лет, в котором принимают участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй в истории поединок за звание чемпиона мира, который проходит в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году.