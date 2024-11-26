Россиянин стал чемпионом мира в шахматах в возрасте до 10 лет

Россиянин Роман Шогджиев стал чемпионом мира в шахматах в возрасте до 10 лет, на соревнованиях, которые проходили в Италии. С результатом 10 очков из 11 юный спортсмен снова завоёвывает титул, став трёхкратным победителем мирового первенства.

© РИА Новости

Отметим, что в женской секции в том же возрасте 8 очков набрала WCM Алиса Генриетта Юнкер, которой чуть-чуть не хватило до попадания в итоговую пятёрку.

В почётную десятку в группе U12 зашёл Николай Бирменко, напоследок победив сильного соперника в 4-часовой партии. У него 8 очков и +36 пунктов рейтинга. На пол-очка меньше набрали Фёдор Антипов и Артём Мамиконян. У девочек в первой десятке также оказалась Татьяна Мозолевская, также занявшая место в первой десятке.

В самой младшей группе U8 Кирилл Морозевич набрал 7,5 очков и +200 пунктов к рейтингу. Он поделил 8-14 места. У девочек 7 место заняла Эльзята Левгеева, на пол-очка меньше набрали Реана Кинзябулатова и Варвара Волкова.