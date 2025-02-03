Проект Карлсена отказался признать FIDE единственным организатором ЧМ

Международная федерация шахмат (FIDE) и организаторы серии турниров Freestyle Chess не смогли прийти к соглашению по поводу проведения чемпионатов мира, сообщает пресс‑служба FIDE.

Freestyle Chess Tour — серия турниров по шахматам Фишера, где расстановка фигур перед стартом определяется случайной жеребьевкой. Проект основали бизнесмен Ян Хенрик Бюттнер и 16‑й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. FIDE выступает против того, чтобы серия Freestyle носила статус «чемпионата мира».

— Н е с м о т р я н а и н т е н с и в н ы е п е р е г о в о р ы , с о в е т F I D E з а я в л я е т , ч т о в н а с т о я щ е е в р е м я н е т с о г л а ш е н и я о т н о с и т е л ь н о F r e e s t y l e T o u r . Э т о с в я з а н о с о т к а з о м д р у г о й с т о р о н ы п р и з н а т ь с т а т у с F I D E к а к е д и н с т в е н н о г о р е г у л я т о р а ч е м п и о н а т о в м и р а п о ш а х м а т а м и е е п о л н о м о ч и я п о п р и с у ж д е н и ю з в а н и я ч е м п и о н а м и р а , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Ранее международная федерация включила серию Freestyle Chess в календарь FIDE, но потребовала от шахматистов подписать дополнительный контракт, который исключит их участие «в любых альтернативных чемпионатах мира в любой разновидности шахмат», не одобренных FIDE. В противном случае игроки лишатся возможности принять участие в двух циклах чемпионата мира FIDE.