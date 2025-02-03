Проект Карлсена отказался признать FIDE единственным организатором ЧМ

Проект Карлсена Freestyle Chess отказался признать FIDE единственным организатором чемпионатов мира
Международная федерация шахмат (FIDE) и организаторы серии турниров Freestyle Chess не смогли прийти к соглашению по поводу проведения чемпионатов мира, сообщает пресс‑служба FIDE.
Freestyle Chess Tour — серия турниров по шахматам Фишера, где расстановка фигур перед стартом определяется случайной жеребьевкой. Проект основали бизнесмен Ян Хенрик Бюттнер и 16‑й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. FIDE выступает против того, чтобы серия Freestyle носила статус «чемпионата мира».
— Несмотря на интенсивные переговоры, совет FIDE заявляет, что в настоящее время нет соглашения относительно Freestyle Tour. Это связано с отказом другой стороны признать статус FIDE как единственного регулятора чемпионатов мира по шахматам и ее полномочия по присуждению звания чемпиона мира, — говорится в сообщении.
Ранее международная федерация включила серию Freestyle Chess в календарь FIDE, но потребовала от шахматистов подписать дополнительный контракт, который исключит их участие «в любых альтернативных чемпионатах мира в любой разновидности шахмат», не одобренных FIDE. В противном случае игроки лишатся возможности принять участие в двух циклах чемпионата мира FIDE.