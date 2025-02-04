Карлсен перешел все границы. Экс-чемпион мира развязал грязную войну с ФИДЕ

В шахматах не просто скандал, а война. Возможен такой же раскол, как и 30 лет назад.

Некогда великий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен, считающий, что теперь ему можно вообще всё, опустился до публикации закрытой личной переписки. Норвежец потребовал немедленной отставки президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, обвинив того в неисполнении договорённостей. Причиной конфликта стало желание Карлсена разыгрывать титул чемпиона мира в шахматах Фишера, но ФИДЕ отказалась отдать права на титул.

Суть конфликта вкратце такова.

Карлсен и немецкий бизнесмен Ян-Хенрик Бюттнер организовали серию турниров по шахматам Фишера – их главное отличие от классических шахмат в том, что фигуры на первом и последнем рядах располагаются в случайном порядке. Они задумали сделать из этой серии чемпионат мира, но права на звание чемпиона мира по шахматам (неважно, по классическим, блицу, рапиду или по шахматам Фишера) принадлежат ФИДЕ.

Тогда Карлсен и Бюттнер сменили название серии на Freestyle Chess, решив, что этого достаточно. Однако ФИДЕ заявила, что права на титул чемпиона мира всё равно принадлежат международной федерации и серия может разыгрывать только титул победителя серии, но не чемпиона мира. Противоборствующие стороны «закусились» не на шутку. Международная федерация решила подстраховаться и потребовала от шахматистов подписать документ, что если те участвуют в серии Карлсена и Бюттнера, то лишаются права на отбор в турнир претендентов.

Впрочем, ФИДЕ готова была пойти на определённые уступки за определённую финансовую мзду. Казалось, соглашение близко. Но 3 февраля стало ясно, что переговоры организаторов серии и международной федерации ни к чему не привели.

ФИДЕ опубликовала заявление, в котором отметила, что организаторы отказались признавать за федерацией права на статус чемпиона мира и предпочли остаться частным турниром, который не имеет отношения к ФИДЕ. При этом глава федерации Аркадий Дворкович подчеркнул, что игроки, которые уже участвуют в этой частной серии, не будут исключены из текущего розыгрыша звания чемпиона мира по классическим шахматам, если подтвердят все свои обязательства перед ФИДЕ в течение суток.

При этом федерация подчеркнула, что если организаторы серии Freestyle Chess уберут из регламента фразу, что победитель получает звание чемпиона мира, то вообще никаких ограничений на участников накладываться не будет. В ответ Карлсен и Бюттнер сделали резкие заявления о том, что Дворкович должен немедленно уйти в отставку. Немецкий бизнесмен опубликовал открытое письмо, в котором подробно изложил своё видение ситуации и пути решения проблемы.

У каждой из сторон – своя правда.

Но чего не должно было происходить – это тех действий, которые предприняли Карлсен и Бюттнер, помимо официальных заявлений. Вернее, вместе с этими заявлениями. Они опубликовали частную переписку с президентом ФИДЕ. Очевидно, что Дворкович на это согласия не давал. Более того, тренер Карлсена Питер-Хайне Нильсен также опубликовал переписку с генеральным директором ФИДЕ Эмилем Сутовским, в котором тот называет Дворковича «человеком Кремля». Сутовский тут же ответил, что эта переписка датирована 2018 годом, а Нильсен показал своё истинное лицо.

Ну не договорились, так бывает. Двери-то не захлопнуты, переговорный процесс может продолжиться. Но подобные действия со стороны экс-чемпиона мира показывают, что он в любой момент может опубликовать отрывки из личной переписки с кем угодно, если ему так будет выгодно. И его бизнес-партнёр – тоже. Тёрки у Карлсена с ФИДЕ уже давно. Норвежец, видимо, думал, что легко и просто подомнёт международную федерацию, ещё когда отказался защищать титул чемпиона мира.

А затем использовал любую спорную ситуацию для разжигания конфликта. В итоге сейчас началась настоящая война. Ну и кому будет лучше от того, что шахматы опять вернутся на 30 лет назад к состоянию раскола?