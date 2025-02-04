Шахматист Мурзин стал лучшим игроком 2024 года в возрасте до 18 лет

18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал обладателем ежегодного приза «Золотая пешка», вручаемого французским журналом Europe Echecs.

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Награду в виде статуэтки получает лучший шахматист года в возрасте до 18 лет. В 2023 году таковым был назван индийский гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха. По итогам 2024 года приз получит Володар Мурзин. Статуэтка будет вручена россиянину на шахматном фестивале в Джербе, который стартует через две недели.

Напомним, в декабре прошлого года Володар Мурзин стал победителем мирового первенства по рапиду, Александр Грищук занял второе место, бронзовую медаль выиграл Даниил Дубов.