Дворкович ответил на призыв Карлсена оставить пост президента ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович ответил на призыв шестнадцатого чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена оставить пост президента организации. Его слова приводит «Матч ТВ».

Дворкович заявил, что не собирается уходить в отставку.

« М н е к а ж е т с я , о н п р о с т о н е п р а в и л ь н о и н т е р п р е т и р у е т н е к о т о р ы е д и с к у с с и и , к о т о р ы е б ы л и » , — д о б а в и л о н .

Ранее Карлсен призвал Дворковича подать в отставку. По его словам, тот должен оставить пост из-за отсутствия соглашения между федерацией и организаторами турниров Freestyle Chess по поводу проведения чемпионатов мира.

50-летний Дворкович руководит федерацией с осени 2018 года. Он сменил на этом посту другого представителя России Кирсана Илюмжинова, который был президентом ФИДЕ с 1995-го.