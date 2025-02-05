В ФШР отреагировали на конфликт Карлсена с Дворковичем

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв прокомментировал поступок 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, призвавшего Аркадия Дворковича покинуть пост президента ФИДЕ.

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« П о л и т и к и з д е с ь н о л ь , э т о и с к л ю ч и т е л ь н о к о м м е р ч е с к а я и с т о р и я . К а к у ю п а р т и ю р а з ы г р ы в а е т К а р л с е н , в с е м д а в н о п о н я т н о . О н н е с к р ы в а е т … Е с т ь ш а х м а т ы Ф и ш е р а . О н и х о т я т с в о й с т а т у с п о д н я т ь , п р о в о д и т ь ч е м п и о н а т м и р а . Т а к о й к о н ф л и к т м е ж д у с и л ь н е й ш и м ш а х м а т и с т о м м и р а и ФИДЕ не первый в истории. Это не приводило ни к чему хорошему, это негативный момент. А позитивный момент в том, что внимание мировых СМИ приковано к шахматам, это здорово. Это попытка заработать денег на своём имени. Завтра Карлсена сменит на шахматном олимпе другой шахматист с другими идеями, вот и всё», — приводит слова Ткачёва НСН.

Ранее с открытым обращением к Дворковичу выступил один из главных организаторов Freestyle Chess (главным медийным лицом которого является именно Карлсен) Ян-Хенрик Бюттнер. Он заявил, что его переговоры с ФИДЕ зашли в тупик, а также призвал Дворковича уйти в отставку.