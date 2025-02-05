Организаторы Freestyle Chess Tour удалили из регламента формулировку «чемпионат мира»

Организаторы серии шахматных соревнований Freestyle Chess Tour удалили из регламента положение о «чемпионате мира», сообщает пресс‑служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Ранее у FIDE возник конфликт с Freestyle Chess Tour — серией турниров по шахматам Фишера, где расстановка фигур перед стартом определяется жеребьевкой. Проект основали бизнесмен Ян Хенрик Бюттнер и норвежский шахматист Магнус Карлсен.

FIDE выступает против того, чтобы серия Freestyle носила статус чемпионата мира, поскольку это может обесценить титул чемпиона мира по классическим шахматам и привести к очередному расколу в шахматном сообществе. Раньше FIDE включила серию Freestyle Chess в свой календарь, но потребовала от шахматистов подписать дополнительный специальный документ, который исключит их участие «в любых альтернативных чемпионатах мира в любой разновидности шахмат», не одобренных FIDE.