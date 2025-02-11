Стартовал полуфинал первого этапа Freestyle Chess

Freestyle Chess. 1-й этап. 1/2 финала. Каймер сыграет с Карлсеном, Синдаров против Каруаны
11 февраля пройдут партии полуфинала первого этапа Freestyle Chess.
Турнир проходит в формате шахмат-960 (шахматы Фишера) со случайной расстановкой фигур в дебюте.
Freestyle Chess Grand Slam Tour
Первый этап
Вайсенхаус, Германия
1/2 финала
Начало – 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале Freestyle Chess.
Первая партия
Винсент Каймер (Германия) – Магнус Карлсен (Норвегия)
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Фабиано Каруана (США)
ПРИМЕЧАНИЕ: матчи плей-офф состоят из двух партий с контролем 90+30. В случае ничьих играется тай-брейк (две игры 10+10; затем при необходимости две игры 5+2; далее, если потребуется – партия в формате «армагеддона»).
Общий призовой фонд этапа составляет 750 тысяч долларов. За победу предусмотрено 200 тысяч, за второе место – 140 тысяч, за третье – 100 тысяч.