Шипов: венгерский шахматист приездом в Россию проявил здравомыслие

Шипов заявил, что венгерский шахматист Раппорт проявил здравомыслие, согласившись играть в России.

Федерация шахмат России ранее объявила об участии Рихарда Раппорта в турнире «Аэрофлот опен», который пройдет с 28 февраля по 7 марта в Москве.