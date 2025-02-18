Непомнящий нацелился на киберспортивную Олимпиаду. А как же шахматы?
Чемпион мира по блицу Ян Непомнящий присоединился к киберспортивной команде Aurora из Сербии. Российский шахматист планирует принять участие в отборочном турнире для квалификации на соревнования Esports World Cup (EWC) – аналогу спортивной Олимпиады, только по киберспорту.
Я давно увлекаюсь компьютерными играми и активно слежу за киберспортом, поэтому мне приятно присоединиться к скваду Aurora Gaming: это узнаваемый и амбициозный проект, – сказал Ян.
В видео, опубликованном в Telegram-канале команды, Непомнящий заявил, что будет играть в Dota 2, а свободное время посвятит шахматам.
У Aurora сейчас нет «Dota»-состава, поэтому я залетаю на освободившееся место, а в свободное время буду ещё и играть за Aurora в шахматы, – сообщил спортсмен.
Конечно, это только шутка – Ян остаётся в шахматах.
Непомнящий не единственный шахматист, который решился на подобный шаг. Ранее Team Liquid подписала Магнуса Карлсена и Фабиано Каруану, к NAVI присоединились Уэсли Со и Нодирбек Абдусатторов, а Team Falcons выбрала Хикару Накамуру.
Вообще виртуальные соревнования в последнее время набирают обороты. В прошлом году EWC уже проводили: как и 2025-м, старт пройдшёл в Саудовской Аравии на протяжении двух месяцев. Турнир объединил ведущих геймеров мира. Почему же его называют аналогом спортивной Олимпиады? Ответ прост: как и традиционном спорте, атлеты в разных виртуальных дисциплинах обычно соревнуются отдельно. Но на EWC у них есть шанс встретиться всем вместе.
Такая длительная поездка в Эр-Рияд стоит того: кроме общения с коллегами, там разыгрывается огромный призовой фонд. В прошлом году он составлял $60 млн (более 5 млрд рублей).
В 2025-м турнир пополнится ещё одной дисциплиной – шахматами. 16 игроков разделят $1,5 млн. Соревнование пройдёт с 31 июля по 3 августа. Списка участников пока нет – для этого игрокам нужно отобраться в Саудовскую Аравию.
Сделать это спортсмены смогут на турнире Champions Chess Tour 2025, на котором используется формат быстрых шахмат, как на EWC. У игроков будет всего 10 минут на партию. При ничьей применяется «Армагеддон»: при повторе ничьи побеждают чёрные, однако у белых больше времени.
Соревнование является квалификацией к EWC. Оно стартует вечером 18 февраля – в плей-офф сыграют 16 участников, в том числе Карлсен, Накамура, Непомнящий, Каруана.
Таких турниров будет два – в феврале и мае 2025 года. Помимо того, что они дадут шанс 12 игрокам попасть на EWC, шахматисты ещё разыграют $300 тыс. Остальные четыре участника определятся турнир Last Chance Qualifier, также, как и EWC, проходящий в Эр-Рияде.