Непомнящий нацелился на киберспортивную Олимпиаду. А как же шахматы?

Чемпион мира по блицу Ян Непомнящий присоединился к киберспортивной команде Aurora из Сербии. Российский шахматист планирует принять участие в отборочном турнире для квалификации на соревнования Esports World Cup (EWC) – аналогу спортивной Олимпиады, только по киберспорту.

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Я д а в н о у в л е к а ю с ь к о м п ь ю т е р н ы м и и г р а м и и а к т и в н о с л е ж у з а к и б е р с п о р т о м , п о э т о м у м н е п р и я т н о п р и с о е д и н и т ь с я к с к в а д у A u r o r a G a m i n g : э т о у з н а в а е м ы й и а м б и ц и о з н ы й п р о е к т , – с к а з а л Я н .

В видео, опубликованном в Telegram-канале команды, Непомнящий заявил, что будет играть в Dota 2, а свободное время посвятит шахматам.

У A u r o r a с е й ч а с н е т « D o t a » - с о с т а в а , п о э т о м у я з а л е т а ю н а о с в о б о д и в ш е е с я м е с т о , а в с в о б о д н о е в р е м я б у д у е щ ё и и г р а т ь з а A u r o r a в ш а х м а т ы , – с о о б щ и л с п о р т с м е н .

Конечно, это только шутка – Ян остаётся в шахматах.

Непомнящий не единственный шахматист, который решился на подобный шаг. Ранее Team Liquid подписала Магнуса Карлсена и Фабиано Каруану, к NAVI присоединились Уэсли Со и Нодирбек Абдусатторов, а Team Falcons выбрала Хикару Накамуру.

Вообще виртуальные соревнования в последнее время набирают обороты. В прошлом году EWC уже проводили: как и 2025-м, старт пройдшёл в Саудовской Аравии на протяжении двух месяцев. Турнир объединил ведущих геймеров мира. Почему же его называют аналогом спортивной Олимпиады? Ответ прост: как и традиционном спорте, атлеты в разных виртуальных дисциплинах обычно соревнуются отдельно. Но на EWC у них есть шанс встретиться всем вместе.

Такая длительная поездка в Эр-Рияд стоит того: кроме общения с коллегами, там разыгрывается огромный призовой фонд. В прошлом году он составлял $60 млн (более 5 млрд рублей).

В 2025-м турнир пополнится ещё одной дисциплиной – шахматами. 16 игроков разделят $1,5 млн. Соревнование пройдёт с 31 июля по 3 августа. Списка участников пока нет – для этого игрокам нужно отобраться в Саудовскую Аравию.

Сделать это спортсмены смогут на турнире Champions Chess Tour 2025, на котором используется формат быстрых шахмат, как на EWC. У игроков будет всего 10 минут на партию. При ничьей применяется «Армагеддон»: при повторе ничьи побеждают чёрные, однако у белых больше времени.

Соревнование является квалификацией к EWC. Оно стартует вечером 18 февраля – в плей-офф сыграют 16 участников, в том числе Карлсен, Накамура, Непомнящий, Каруана.

Таких турниров будет два – в феврале и мае 2025 года. Помимо того, что они дадут шанс 12 игрокам попасть на EWC, шахматисты ещё разыграют $300 тыс. Остальные четыре участника определятся турнир Last Chance Qualifier, также, как и EWC, проходящий в Эр-Рияде.