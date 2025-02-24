ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина

Власти Европейского союза (ЕС) ввели санкции против российского шахматиста Сергея Карякина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет ЕС.

ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина
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В мае 2024 года Карякина исключили из рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Спортсмен назвал это техническим моментом.

В феврале Карякин рассказал о поступающих ему угрозах после начала специальной военной операции на Украине. В июне прошлого года он устроил мастер-класс для бойцов, участвующих в СВО. Он сыграл несколько шахматных партий в одном из передовых районов.

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