Объявлено, с кем сыграют Лагно и Горячкина на этапе женского Гран-при FIDE

Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Лагно сыграет с Конеру, Горячкина встретится с Хадемальшарьех, другие партии
Лагно сыграет с Конеру на этапе женского Гран-при ФИДЕ.
Гран-при ФИДЕ
Третий этап
Монако
Женщины
7-й тур
Начало партий – 17:00 по московскому времени.
Александра Горячкина (Россия) – Сарасадат Хадемальшарьех (Испания)
Екатерина Лагно (Россия) – Хампи Конеру (Индия)
Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Тань Чжунъи (Китай)
Харика Дронавалли (Индия) – Александра Костенюк (Швейцария)
Элизабет Петц (Германия) – Батхуягийн Монгонтуул (Монголия)
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.
Турнирное положение: Лагно – 4,5 Горячкина, Конеру, Монгонтуул – по 4, Костенюк, Тань Чжунъи – по 3,5, Асаубаева, Петц, Хадемальшарьех – по 3, Харика – 2,5.