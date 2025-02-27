Губерниев прокомментировал смерть Спасского

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал смерть десятого чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского. Его цитирует Metaratings.

«Соболезную всем его родным и близким. Любой шахматный король — достояние человечества. Он был одним из символов поколения. Когда такие люди уходят, человечество сиротеет. Он гений. Долгие годы олицетворял великое противостояние в шахматах», — заявил Губерниев.

О смерти 88-летнего Спасского стало известно ранее 27 февраля. Новостью поделился президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, но причину смерти не назвал.

Умер экс-чемпион мира по шахматам

Спасский завоевал титул чемпиона мира по шахматам в 1969 году, победив соотечественника Тиграна Петросяна. В 1972 году Спасский уступил американцу Роберту Фишеру в матче за мировую шахматную корону.