Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер в возрасте 88 лет

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер на 89-м году жизни в Москве. Слова президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова приводит ТАСС. "Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны. Соболезнования родным и близким. Вечная память", - заявил глава ФШР. Впервые за мировую шахматную корону Спасский сражался в 1966 году. Тогда он уступил советскому гроссмейстеру Тиграну Петросяну со счетом 11,5:12,5. В 1969 году Спасский обыграл Петросяна со счетом 12,5:10,5 и стал десятым чемпионом мира. В 1972 году он не смог защитить звание, проиграв американцу Роберту Фишеру - 8,5:12,5. Также Спасский дважды становился чемпионом СССР (1961, 1973), шесть раз побеждал на шахматных олимпиадах в составе сборной СССР. В 1972 году Спасский эмигрировал во Францию. В 2000-х годах он занимался популяризацией шахмат в России. В 2013-м получил гражданство России.