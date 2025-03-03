Более 22 тысяч шахматистов приняли участие во втором этапе турнира ШОС

Более 22 тыс. шахматистов из 40 стран приняли участие во втором этапе турнира Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом ТАСС рассказали в оргкомитете турнира.

Призовой фонд турнира, который проходил в гибридном формате, составил 2 млн рублей. Российские шахматисты выступали под флагом страны. Победителем турнира среди взрослых стал Евгений Козенко, второе место занял Вадим Петровский, бронза досталась Ивану Рыкову.

"Сам формат мероприятия продолжает не только ту политику, которую ведет наш президент Владимир Путин, не только президенты стран ШОС, сейчас мы видим настоящий разворот на Восток. Мы видим участников из стран ШОС, которые сейчас соревнуются между собой и с каким желанием они это делают, с каким энтузиазмом проходит турнир", - рассказал директор Национального центра народной дипломатии ШОС в России Станислав Королев.

"Шахматы - одновременно и культура, и искусство, и спорт, доступный для каждого. Реализуя формат турниров совместно с Национальным центром народной дипломатии ШОС, мы предоставляем возможность нашим шахматистам сыграть под российским флагом", - отметила руководитель экосистемы myChess Зоя Арнацкая.

В офлайн-формате турнир ШОС прошел в Ленинградской, Кемеровской, Амурской, Томской, Челябинской, Новгородской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Саратовской областях, Алтайском, Пермском краях, Республиках Татарстан, Крым и Чувашской Республике. В онлайн-формате на платформе myChess в турнире приняли участие более 22 тыс. шахматистов из России, Китая, Белоруссии, Украины, США, Франции, Венгрии, Великобритании и других стран.