Андрей Филатов заявил, что ФШР будет популяризировать наследие Спасского

Федерация шахмат России (ФШР) будет всячески популяризировать наследие Бориса Спасского. Об этом ТАСС заявил президент ФШР Андрей Филатов.

ФШР будет популяризировать наследие Спасского
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Во вторник в Москве проходит церемония прощания со Спасским.

"Борис Васильевич был выдающейся личностью. На его творчестве, партиях учились многие поколения советских и российских шахматистов, - сказал Филатов. - Спасский - это целая эпоха. Мы как федерация будем всячески популяризировать его творчество и наследие".

Спасский умер на 89-м году жизни в Москве 27 февраля. Он завоевал титул чемпиона мира в 1969 году, обыграв Тиграна Петросяна. В 1972 году Спасский не смог защитить звание, уступив американцу Роберту Фишеру. Спасский был двукратным чемпионом СССР (1961, 1973). В составе сборной СССР он шесть раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад и один раз завоевал серебряную медаль.

В 1972 году Спасский эмигрировал во Францию и трижды выступал на Всемирных шахматных олимпиадах за эту страну. В 2000-е годы Спасский занимался популяризацией шахмат в России, много ездил по стране, открывал шахматные школы и клубы. В 2012 году вернулся в Россию, в 2013-м получил гражданство РФ.

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