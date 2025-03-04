ФШР будет популяризировать наследие Спасского

Федерация шахмат России (ФШР) будет всячески популяризировать наследие Бориса Спасского. Об этом ТАСС заявил президент ФШР Андрей Филатов.

Во вторник в Москве проходит церемония прощания со Спасским.

"Борис Васильевич был выдающейся личностью. На его творчестве, партиях учились многие поколения советских и российских шахматистов, - сказал Филатов. - Спасский - это целая эпоха. Мы как федерация будем всячески популяризировать его творчество и наследие".

Спасский умер на 89-м году жизни в Москве 27 февраля. Он завоевал титул чемпиона мира в 1969 году, обыграв Тиграна Петросяна. В 1972 году Спасский не смог защитить звание, уступив американцу Роберту Фишеру. Спасский был двукратным чемпионом СССР (1961, 1973). В составе сборной СССР он шесть раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад и один раз завоевал серебряную медаль.

В 1972 году Спасский эмигрировал во Францию и трижды выступал на Всемирных шахматных олимпиадах за эту страну. В 2000-е годы Спасский занимался популяризацией шахмат в России, много ездил по стране, открывал шахматные школы и клубы. В 2012 году вернулся в Россию, в 2013-м получил гражданство РФ.