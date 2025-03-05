Шахматист Артемьев рассказал о давлении на "Аэрофлот опен"

Двукратный чемпион России по шахматам Владислав Артемьев не чувствует давления из-за результатов на международном турнире "Аэрофлот опен". Об этом он рассказал ТАСС.

По итогам 6 туров Артемьев набрал 4 очка и занимает 22-е место.

"Турнир очень хороший, состав сильный, спасибо Федерации шахмат России и всем причастным за организацию. Я слышал мнение, что "Аэрофлот опен" называют неофициальным открытым чемпионатом России, но я не испытываю давления в связи с тем, что играю здесь в статусе чемпиона страны. Все-таки чемпионат России - это для меня более важное соревнование, а здесь больше коммерческая история. Я не переживаю за свои результаты и форму, мне просто приятно здесь играть", - сказал Артемьев.

Международный турнир "Аэрофлот опен" проходит в Москве и завершится 6 марта.