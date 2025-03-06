Непомнящий стал победителем международного турнира "Аэрофлот опен"

Российский шахматист Ян Непомнящий занял первое место на международном турнире "Аэрофлот опен". Соревнования проходят в Москве.

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В заключительном, девятом туре Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с соотечественником Алексеем Гогановым. По итогам девяти туров Непомнящий набрал 7 очков и стал победителем турнира.

Непомнящему 34 года, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в апреле 2023 года - китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). Он является двукратным чемпионом России (2010, 2020).

"Аэрофлот опен" проводится с 2002 года. В 2004 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире. Призовой фонд турнира в этом году составляет 19,6 млн рублей ($216,8 тыс.). Победитель турнира получит $40 тыс.