Глава Федерации шахмат России: «Думаю, Непомнящий побаивается Ниманна. Поэтому не согласится на матч»

Глава Федерации шахмат России считает, что Непомнящий побаивается Ниманна.

Глава ФШР считает, что Непомнящий побаивается Ниманна
© РИА Новости

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн ранее предложил россиянину Яну Непомнящему сыграть блиц-матч с призовым фондом в 100 тысяч долларов.

«Думаю, Ян побаивается Ниманна. Поэтому не согласится на матч», – сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

6 марта в Москве завершился турнир «Аэрофлот Опен», где Непомнящий одержал победу, а Ниманн занял восьмое место. В очной встрече они сыграли вничью.

Шахматы
Ян Непомнящий
Андрей Филатов
Аэрофлот