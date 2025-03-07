Глава ФШР считает, что Непомнящий побаивается Ниманна

Глава Федерации шахмат России считает, что Непомнящий побаивается Ниманна.

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн ранее предложил россиянину Яну Непомнящему сыграть блиц-матч с призовым фондом в 100 тысяч долларов.

«Думаю, Ян побаивается Ниманна. Поэтому не согласится на матч», – сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

6 марта в Москве завершился турнир «Аэрофлот Опен», где Непомнящий одержал победу, а Ниманн занял восьмое место. В очной встрече они сыграли вничью.