Президент ФШР рассказал о том, как развиваются шахматы в стране

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов рассказал о том, как развиваются шахматы в России.

— А как в целом развиваются шахматы в стране?

— На 7 марта в национальном рейтинг-листе 520 925 человек. Молодое поколение (14-20 лет) проводит за шахматной доской больше всего времени, следом идут любители шахмат старше 56 лет и люди в возрасте 36-45 лет.

В настоящий момент членами ФШР являются 89 региональных федераций шахмат. Таким образом, все субъекты РФ вовлечены в планомерную работу по развитию шахмат, проводятся соревнования для всех категорий граждан, — приводит слова президента ФШР ОКР.