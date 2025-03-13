Гроссмейстер Дин Лижэнь выступит на интеллектуальных сессиях в Москве

Семнадцатый чемпион мира по шахматам китаец Дин Лижэнь станет приглашенным гостем серии интеллектуальных сессий "На ход впереди" от сервиса Private в Т-Банке. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятий.

Темами выступлений Дин Лижэня 17, 19 и 20 марта станут лидерство и визионерство. Гроссмейстер расскажет о корреляции шахматного опыта и современного бизнеса, принятии эффективных стратегических решений, а также о развитии системного мышления бизнесменов и топ-менеджеров на примере культурного кода Китая.

Модератором сессий станет российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев, который, помимо прочего, расскажет об интеллектуальной выносливости и концентрации. После выступлений Дин Лижэнь и Инаркиев пообщаются с гостями в неформальной обстановке и ответят на вопросы о личных историях в своих карьерах.

На каждой из трех сессий Дин Лижэнь будет проводить сеансы одновременной игры с 20 желающими гостями. Инаркиев продемонстрирует шоу-игру вслепую одновременно на семи досках. 17 марта участникам сессии предоставят возможность пообщаться с пресс-секретарем чемпионатов мира и гроссмейстером Гу Сяобином. Мероприятия будут организованы для клиентов сервиса Private в Т-Банке.