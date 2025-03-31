15-летний российский шахматист стал одним из самых молодых гроссмейстеров

15-летний российский шахматист Артем Усков стал одним из самых молодых гроссмейстеров в истории России.

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Усков выиграл два гроссмейстерских турнира подряд, которые проходили в Будапеште. 29 марта 2025 года Артем выполнил звание международного гроссмейстера в 15 лет и 6 дней.

Усков является не только самым молодым международным мастером (IM) в истории России, но и один из самых молодых гроссмейстеров в истории страны.

На счету Артема победа на чемпионате мира среди детей, а также победа на чемпионате Азии среди юниоров.

После начала специальной военной операции России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил заявление, в котором призвал международные федерации отстранить российских и белорусских спортсменов. Сначала Международная шахматная федерация (FIDE) запретила россиянам и белорусам участвовать в турнирах под своей эгидой, однако уже в марте 2022 года федерация приняла решение допустить шахматистов до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены имеют право выступать только в личных турнирах.