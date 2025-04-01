Карякин вызвал генерального директора FIDE Сутовского на поединок по шахбоксу

Член Совета Федерации от Республики Крым, гроссмейстер Сергей Карякин готов провести поединок по шахбоксу против генерального директора Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиля Сутовского. Об этом Карякин рассказал ТАСС.

Ранее тренер норвежского шахматиста Магнуса Карлсена Петер Хейне Нильсен разместил в социальной сети X цитату Сутовского с призывом пожизненно дисквалифицировать Карякина.

"Вызываю генерального директора FIDE на поединок по шахбоксу. Шесть раундов бокса, шесть раундов шахмат", - сказал Карякин.

"Я не знаю, первоапрельская ли шутка это и такое чувство юмора у Нильсена или Сутовский действительно такое заявляет. Тут можно сказать только слова сожаления. Позицию Сутовского я знаю давно, как минимум три года. На самом деле, когда я в 2014 году высказал поддержку воссоединению Крыма с Россией, он уже меня активно критиковал в социальных сетях. С началом СВО ситуация усугубилась. Мы на разных сторонах баррикад: он открыто поддерживает Украину", - отметил сенатор.

"Казалось бы, мудрые политики, президенты крупных стран ищут пути диалога, ищут пути примирения и решения конфликта. И в шахматах можно было бы тоже искать компромиссные варианты, искать, как сближать людей, созидать, чтобы спорт был вне политики. Лозунг FIDE звучит, что мы одна семья. Но вместо этого мы видим, что исполнительный директор организации в ярости пытается гнуть свою линию. Три года назад именно он был инициатором моего бана. Что меня отстранили на полгода тогда - это именно он инициировал, об этом он сказал в пранке Вована и Лексуса. За это ребятам отдельное спасибо - они подсветили кто есть кто и что Сутовский настоящий русофоб", - добавил Карякин.