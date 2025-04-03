Китайские шахматистки завершили первую партию матча за звание чемпионки мира

Цзюй Вэньцзюнь и Тань Чжунъи сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпионки мира по шахматам
Китайские шахматистки Цзюй Вэньцзюнь и Тань Чжунъи завершили вничью первую партию матча за звание чемпионки мира.
Партия, проходившая в Шанхае, завершилась после 39‑го хода действующей обладательницы титула Цзюй Вэньцзюнь, которая играла белыми фигурами.
Вторая партия состоится 4 апреля.
Матч за женскую шахматную корону состоит из 12 партий и проводится в Шанхае и Чунцине. В случае ничьей по итогам 12 партий соперницы сыграют в быстрые шахматы и, в случае необходимости, в блиц.