Непомнящий обошел Карлсена и выиграл предварительный этап Freestyle Chess Tour в Париже

Российский шахматист Ян Непомнящий занял первое место в турнирной таблице предварительного раунда второго этапа Freestyle Chess Tour в Париже.

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В соревновании по быстрым шахматам Непомнящий по итогам 11 партий набрал 8,5 очка и обошел норвежца Магнуса Карлсена (8,5) по дополнительным показателям. На третьем месте расположился француз Максим Вашье‑Лаграв (7). Все трое, а также Арджун Эригайси (6,5) из Индии, узбекистанец Нодирбек Абдусатторов (6,5), американец Хикару Накамура (6,0), немец Винцент Каймер (5,5) и представитель США Фабиано Каруана (4,5) вышли в плей‑офф турнира.

Чемпион мира по классическим шахматам 18‑летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу (3,5) не смог квалифицироваться в плей‑офф. Партии по нокаут‑системе пройдут 9–14 апреля.

Freestyle Chess Tour — серия турниров по шахматам Фишера, где расстановка фигур перед стартом определяется жеребьевкой. Проект основали бизнесмен Ян Хенрик Бюттнер и шестнадцатый чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен.