Умер бывший президент FIDE Фридрик Олафссон

Бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) исландец Фридрик Олафссон умер на 91-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Олафссон был первым гроссмейстером в истории Исландии. В 1970 году в "Матче века" между сборной СССР и сборной мира он принимал участие в качестве запасного и провел одну партию, в которой проиграл Василию Смыслову.

Исландец возглавлял FIDE с 1978 по 1982 год и был четвертым президентом организации. На этом посту он сменил нидерландца Макса Эйве.