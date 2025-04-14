Вэньцзюнь обыграла соотечественницу в восьмой партии матча за звание ЧМ по шахматам

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь обыграла соотечественницу Тань Чжунъи в восьмой партии матча за звание чемпионки мира по шахматам.

Партия, в которой действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь играла черными фигурами, завершилась на 54‑м ходу.

Счет в матче — 6–2 в пользу чемпионки мира, которая одержала четыре победы подряд. Девятая партия состоится 16 апреля.

Матч за женскую шахматную корону состоит из 12 партий и проводится в Шанхае и Чунцине. В случае ничьей по итогам 12 партий соперницы сыграют в быстрые шахматы и, в случае необходимости, в блиц.